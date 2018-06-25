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Общество
В Кишиневе прошел концерт, организованный в рамках фестиваля для молодежи "Поколение будущего"
25.06.2018

Сотни человек собрал накануне концерт, организованный в рамках фестиваля для молодежи "Поколение будущего". Прошел он под патронажем администрации президента. Организовали его в парке Технического университета на Рышкановке.

В рамках мероприятия наградили сто учащихся со всей страны, которые добились лучших результатов в учебе. Открыл концерт румынский исполнитель Smiley.

"Я в восторге. Пришла специально послушать Smiley. Весь день бегала по городу по делам, вот выкроила время и пришла посмотреть на него."

Выступила перед зрителями и группа Доредос, которая в этом году представляла нашу страну на Евровидении.

Специальными приглашенными гостями стали артисты из Украины и России - исполнители Монатик и Баста.

"Довольно интересно. Хорошо, что организуют такие мероприятия. Желательно почаще."

Завершился концерт праздничным фейерверком


 
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