Незаконная парковка. Во что обойдется хранение эвакуированных транспортных средств

Порядок задержания, транспортировки, хранения и возврата транспортных средств в случаях правонарушений, а также тарифы на услуги по задержанию и транспортировке транспортных средств и их хранению на специальных автостоянках или в подразделениях Полиции утверждены Постановлением Правительства № 557 от 18 июня 2018 г.

Документ опубликован в «Monitorul Oficial» от 22 июня текущего года и призван обеспечить общественную безопасность и соблюдение правил дорожного движения на дорогах общего пользования, а также защиту прав и свобод граждан и общественных интересов.

Постановление предусматривает, что транспортное средство может быть доставлено на специальную автостоянку, если водитель был отстранен от вождения или размещение транспортного средства может создавать неминуемую опасность общественным интересам. Эти факты будут определяться констатирующими субъектами, которым запрещено садиться за руль указанного автомобиля, и относятся к случаям, когда неправильно припаркованная машина создает препятствия для движения транспортных средств с приоритетным режимом движения, служб по ремонту газовых, тепловых и электрических сетей, санитарной очистки, а также по маршруту поездок к объектам посещения делегаций, находящихся с официальным визитом в Молдове.

Вышеперечисленные правила не распространяются на транспортные средства с приоритетным режимом движения, участвующих в оперативно-розыскной деятельности, а также других категорий транспортных средств, на которые не распространяется действие знаков запрещения стоянки.

Машина, подлежащая задержанию, опечатывается констатирующим субъектом в присутствии не менее одного свидетеля-ассистента, который также подписывает протокол о задержании. В протокол также будут внесены, помимо общих данных, фактическое и юридическое основания задержания и указания о видимых повреждениях транспортного средства.

Водитель транспортного средства, в отношении которого была применена процедура задержания, может получить информацию о месте его хранения и порядке возврата по телефону дежурной части Полиции.

Постановлением определены также требования к государственному предприятию, которое будет оказывать услуги по транспорировке и хранению транспортных средств, правила возврата машин владельцам, способ разрешения возникших споров.

Согласно документу, процесс задержания, транспортировки, хранения и последующей выдачи задержанных транспортных средств будет осуществляется ГП «Охранные службы МВД» за плату, на основании распоряжения (устного, письменного или посредством сетей электронной связи) констатирующего субъекта.

Оплата за хранение задержанного транспортного средства взимается за каждый полные час и полчаса нахождения его на специальной стоянке или в подразделении Полиции.

Отдельным приложением к Постановлению утверждены тарифы за указанные услиги. Так, в зависимости от места эвакуации транспортных средств (город, пригород, райцентр и т.д.), стоимость задержания единицы транспортного средства составит от 250 до 350 леев, причем независимо от того, мопед это или прицеп грузового автомобиля; стоимость транспортировки составит от 7 до 10 леев за км.

Хранение на специальных стоянках обойдется владельцам машин также недешево. За легковые автомобили и прицепы к ним будет взыматься оплата, в слечае хранение на срок до 5 дней, по 15 леев/час, а на срок свыше 5 дней – 200 леев за сутки.

За хранение автобусов сроком до 5 дней стоимость составит 20,0 леев/час, свыше 5 дней – 360,0 леев/24 часа. Грузовые автомобили с прицепами длиной свыше 7 м при сроке хранения до 5 дней обойдутся владельцам по 40,0 леев за час. Если срок превысит 5 дней, оплачивать придется по 700,0 леев в сутки. Также в утвержденные тарифы включено хранение мопедов и мотоциклов, которые предусматривают, что при сроке хранения до 5 дней собственники будут оплачивать по 15,0 леев за час и 200 леев в сутки при превышении срока пребывания на стоянке более 5 дней.