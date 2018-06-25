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Общество
Агентство по защите прав потребителей не будет рассматривать жалобы авиапассажиров
25.06.2018

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком не будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей в области воздушного транспорта.

Это полномочие отойдет Органу гражданской авиации. Поправки к Положению о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов были предложены для консультаций с общественностью, сообщает bizlaw.md.

Поэтому, если права пассажира не были соблюдены во время полета или подготовки к нему, в том числе, если рейс был отменен или задержан, или в случае, если пассажиру было отказано в посадке против его воли, необходимо будет связаться с Органом гражданской авиации. В настоящее время пассажиры могут пожаловаться на нарушение прав во время полета в Агентстве по защите прав потребителей и надзору за рынком.

Авторы утверждают, что изменения необходимы, потому что Закон о защите прав потребителей уже предусматривает, что полномочия по защите прав потребителей в сфере воздушного транспорта относятся к Органу гражданской авиации, а Положение о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейса указывает, что это входит в компетенцию Агентства по защите прав потребителей. Таким образом, проект направлен на стандартизацию правовых норм и ограничение фальшивых интерпретаций.


http://www.allmoldova.com/ru/news/aghientstvo-po-zashchitie-prav-potriebitieliei-nie-budiet-rassmatrivat-zhaloby-aviapassazhirov
 
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