Здоровье Исчезнувшая "болезнь". ВОЗ больше не классифицирует трансгендеров как психически больных Валерия Сема В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала для обсуждения и ознакомления новый вариант Международной классификации болезней (МКБ). В МКБ-11 термин «гендерное несоответствие» (гендерная идентичность не совпадает с половой) будет перенесен из главы о психических расстройствах в главу о сексуальном здоровье. Это изменение будет представлено на Всемирной ассамблее здравоохранения – законодательном органе ВОЗ – в 2019 году и вступит в силу 1 января 2022 года, если получит одобрение от государств-членов ВОЗ. В ВОЗ ожидают улучшения социального признания трансгендеров и отмечают, что «остаются значительные потребности в медико-санитарной помощи, которые лучше всего можно удовлетворить, если состояние закодировано в рамках МКБ». Доктор Лале Сэй (Lale Say), координатор Департамента репродуктивного здоровья и исследований (Department of Reproductive Health and Research) в ВОЗ, заявила, что у организации теперь «лучшее понимание, что это на самом деле не имеет отношения к психическому здоровью, и классифицирование состояние как психического расстройства привело к стигматизации». Эксперты и ЛГБТ-группы поддержали это решение как шаг в сторону прекращения дискриминации, тем более, что МКБ-11 используется специалистами здравоохранения во всем мире для определения состояния и диагностики пациентов. «Это историческое действие, - сказала Сэм Винтер (Sam Winter), профессор общественного здравоохранения Университета Кертин (Curtin University), Австралия. - Конец классификации, которая была историческим артефактом, имела мало научных оснований и имела серьезные последствия для жизни транс-людей». Винтер также поддержала решение ВОЗ удалить «остаточные» диагнозы, связанные с однополым влечением, которые использовались для обоснования таких опасных практик, как конверсионная терапия (совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации). В 1990 году ВОЗ уже заявляла, что «сексуальная ориентация сама по себе не должна рассматриваться как расстройство». В своем новом описании гендерного несоответствия ВОЗ утверждает, что «гендерные варианты поведения и предпочтения сами по себе не являются основой» для диагностики психического здоровья человека. Хотя руководство ВОЗ применяется в большинстве стран мира, психиатры в Соединенных Штатах используют эквивалент, известный как Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM). В 2012 году DSM-5, разработанная Американской психиатрической ассоциацией, удалила термин «гендерное расстройство личности» и вместо этого начала использовать «гендерную дисфорию».

http://medportal.ru/mednovosti/news/2018/06/22/531transgender/ Наш канал в Telegram Количество просмотров: 55 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости