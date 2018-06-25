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Спорт
В Кишиневе прошел второй этап чемпионата Молдовы по автослалому
25.06.2018

Накануне в Кишиневе прошел второй этап чемпионата Молдовы по автослалому. Лучшие гонщики встретились на Хынчештском шоссе в столице.

Мероприятие было организовано Автомобильной федерацией Молдовы при поддержке Министерства внутренних дел и Министерства экономики и инфраструктуры, передает canal3.md.

До конца лета запланированы еще два этапа чемпионата, а финал должен пройти в сентябре текущего года.


https://point.md/ru/novosti/sport/v-kishineve-proshel-vtoroi-etap-chempionata-moldovy-po-avtoslalomu
 
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