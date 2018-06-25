Спорт В Кишиневе прошел второй этап чемпионата Молдовы по автослалому Накануне в Кишиневе прошел второй этап чемпионата Молдовы по автослалому. Лучшие гонщики встретились на Хынчештском шоссе в столице. Мероприятие было организовано Автомобильной федерацией Молдовы при поддержке Министерства внутренних дел и Министерства экономики и инфраструктуры, передает canal3.md. До конца лета запланированы еще два этапа чемпионата, а финал должен пройти в сентябре текущего года.

https://point.md/ru/novosti/sport/v-kishineve-proshel-vtoroi-etap-chempionata-moldovy-po-avtoslalomu Наш канал в Telegram Количество просмотров: 39 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости