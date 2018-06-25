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Экономика
Крупный штраф по результатам проверки получил FinComBank
25.06.2018

Проверка финансового учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. была инициирована Национальным банком Молдовы. В ходе контроля проверяющие выявили целый ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, FinComBank не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и актов НБМ о классификации активов/условных обязательств. В банке также не соблюдалось законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, платежных услугах и системах.

По результатом контроля финансовое учреждение было оштрафовано на сумму более 362 тысяч леев. Руководство коммерческого учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. получило предупреждение.


http://bloknot-moldova.md/news/sereznoe-nakazanie-poluchil-kommercheskiy-bank-za-
 
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