Крупный штраф по результатам проверки получил FinComBank

Проверка финансового учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. была инициирована Национальным банком Молдовы. В ходе контроля проверяющие выявили целый ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, FinComBank не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и актов НБМ о классификации активов/условных обязательств. В банке также не соблюдалось законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, платежных услугах и системах.

По результатом контроля финансовое учреждение было оштрафовано на сумму более 362 тысяч леев. Руководство коммерческого учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. получило предупреждение.