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Общество
Молдова оказалась в топе антирейтинга СНГ по продолжительности жизни на пенсии
25.06.2018

Молдова заняла печальное лидерство в антирейтинге по продолжительности жизни на пенсии среди стран бывшего СССР.

Как сообщает исследование телеканала "Настоящее время", дольше всех на пенсии в странах бывшего СССР живут в Узбекистане, меньше всего - в Казахстане и Молдове, передает infotag.md.

При ожидаемой продолжительности жизни 75 лет для женщин и 69,7 года для мужчин - у жительниц Узбекистана есть шанс прожить на пенсии в среднем 20 лет (они выходят на пенсию в 55 лет), у мужчин - 9,7 (они выходят на пенсию в 60 лет).

Что касается Молдовы, то представители сильного пола смогут прожить на пенсии лишь 5 лет до смерти, а слабого пола - 13.

У россиян сегодня - до принятия пенсионной реформы, которая планирует увеличить пенсионный возраст - есть возможность прожить на пенсии 6,4 года, а у россиянок - 23,2 года. У жителей Украины - 8 и 17 лет, соответственно.


http://www.allmoldova.com/ru/news/moldova-okazalas-v-topie-antirieitingha-sng-po-prodolzhitiel-nosti-zhizni-na-piensii
 
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