Что говорит Сильвия Раду о возможном возвращении в мэрию Кишинева

Сильвия Раду заявила, что НЕ вернется на пост исполняющей обязанности мэра Кишинева. Ранее вице-мэр Нистор Грозаву не исключил, что предложит Раду вернуться на этот пост.

«Напишу и здесь, чтобы дошло до тех, кто продолжает спекулировать: я подала в отставку с поста вице-мэра сразу после выборов потому, что мне показалось это правильным: после выборов избранный мэр может руководить и формировать свою команду, как хочет», — написала Раду на своей странице в Facebook.

Раду повторила, что не вернется в мэрию и выразила надежду, что город как можно скорее получит легитимное руководство, пишет deschide.md.

Ранее вице-мэр Нистор Грозаву не исключил, что может вновь пригласить Сильвию Раду на пост и.о. мэра, если Высшая судебная палата не утвердит мандат избранного мэра Андрея Нэстасе.