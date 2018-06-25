Распоряжение Павла Филипа: Все детские лагеря будут проверены после инцидента в Тараклии

Премьер-министр Павел Филип приказал расследовать случай массового отравления, произошедший в детском лагере в Тараклии. Кроме того, все детские лагеря отдыха будут проверены, чтобы предотвратить подобные случаи.

Рабочая группа, созданная для этой цели, установит точные причины отравления детей и выявит тех, кто несет за это ответственность.

В состав рабочей группы входят представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства просвещения, культуры и исследований, Национального агентства общественного здоровья, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и Генерального инспектората полиции.

После предварительных проверок сотрудники Национального агентства общественного здоровья обнаружили, что лагерь, который уже закрыт, работал без санитарного разрешения. Специалисты также выявили несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в том числе: плохое качество воды, отсутствие гигиенических условий и тот факт, что не все сотрудники прошли профилактические медицинские осмотры.