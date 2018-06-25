В мае 2018 г. степень покрытия чистого спроса компаний на инвалюту чистым ее предложением от физлиц увеличилась

В мае 2018 г. степень покрытия чистого спроса компаний на инвалюту чистым ее предложением от физлиц составила 93,7% против 88,7% в апреле 2018 г.

Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, в мае 2018 года по отношению к предыдущему месяцу чистое предложение иностранной валюты от физических лиц повысилось на $27,1 млн. или на 17,3% - до $184 млн., в то время как чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов вырос на $19,5 млн. или на 11% - до $196,3 млн.

В НБМ отмечают, что в мае, в особенности, в третьей декаде месяца, лей подвергся временному давлению в сторону ослабления, и его курс по отношению к доллару США обесценился к концу месяца на 2,6% (31.05.18 по сравнению с 30.04.18).

В то же время, средний официальный курс лея к доллару ослаб в меньшей степени, на 1,4%, достигнув 16.6685 лея за доллар США по сравнению с 16.4371 в апреле 2018 г.

Одновременно, в первой половине мая был зарегистрирован избыток валюты, а по мере его накопления НБМ осуществлял интервенции по покупке валюты в сумме $10,1 млн.

Что касается структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, то наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (58,8%), затем долларам США (23,8%) и российским рублям (11,5%).