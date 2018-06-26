Кишинев окончательно остался без генпримара: запрос Нэстасе отклонен

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Высшая судебная палата оставила в силе решение суда Кишинева и Аппеляционной палаты, признавших местные выборы несостоявшимися.
В итоге судьи заявили, что они оставили в силе решение первой судебной инстанции и поддержавшей его Апелляционной палаты. Таким образом, в этом году внеочередных выборов больше не будет. Исполнять обязанности генпримара продолжит Руслан Кодряну. А местные выборы в Кишиневе должны состояться в 2019 году.
Решение ВСП окончательное и обжалованию не подлежит. На это решение нельзя пожаловаться в Европейский суд по правам человека, поскольку он не принимает заявления, которые касаются проведения выборов.
Узнав о решении, Андрей Нэстасе обратился к своим сторонникам с абстрактными популистскими лозунгами. «Сегодня в Молдове была убита демократия», - сказал он.
Запредседателя DA Александр Слусарь высказался еще более пафосно. «Цивилизация в опасности», - заявил Слусарь.
Решение об аннулировании результатов досрочных выборов в Кишиневе было вынесено судом первой инстанции 19 июня. Причиной отмены стала агитация обоих кандидатов в день второго тура выборов. Затем этот вердикт подтвердила Апелляционная палата.
Сегодня протестующие сторонники Андрея Нэстасе нарушили закон, устроив транспортный коллапс в центре Кишинева.
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