Кишинев окончательно остался без генпримара: запрос Нэстасе отклонен

Высшая судебная палата оставила в силе решение суда Кишинева и Аппеляционной палаты, признавших местные выборы несостоявшимися.

Вчера, 25 июня, запрос Андрея Нэстасе рассматривала коллегия судей под председательством главы палаты Иона Друцэ. Заседание Высшей судебной палаты длилось около шести часов. Всё это время у здания ВСП проходила акция протеста сторонников лидера ППДП.

В итоге судьи заявили, что они оставили в силе решение первой судебной инстанции и поддержавшей его Апелляционной палаты. Таким образом, в этом году внеочередных выборов больше не будет. Исполнять обязанности генпримара продолжит Руслан Кодряну. А местные выборы в Кишиневе должны состояться в 2019 году.

Решение ВСП окончательное и обжалованию не подлежит. На это решение нельзя пожаловаться в Европейский суд по правам человека, поскольку он не принимает заявления, которые касаются проведения выборов.

Узнав о решении, Андрей Нэстасе обратился к своим сторонникам с абстрактными популистскими лозунгами. «Сегодня в Молдове была убита демократия», - сказал он.

Запредседателя DA Александр Слусарь высказался еще более пафосно. «Цивилизация в опасности», - заявил Слусарь.

Решение об аннулировании результатов досрочных выборов в Кишиневе было вынесено судом первой инстанции 19 июня. Причиной отмены стала агитация обоих кандидатов в день второго тура выборов. Затем этот вердикт подтвердила Апелляционная палата.

Сегодня протестующие сторонники Андрея Нэстасе нарушили закон, устроив транспортный коллапс в центре Кишинева.