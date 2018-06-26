Неожиданно: Нистор Грозаву предложил «убедить» Сильвию Раду вернуться в кресло генпримара Кишинева

Если нынешний врио генпримара столицы Руслан Кодряну покинет свой пост, Грозаву откажется сесть в кресло градоначальника.

Об этом сегодня, 25 июня, вице-примар Нистор Грозаву заявил журналистам. Чиновник подчеркнул, что не возьмется за исполнение обязанностей генпримара Кишинева, если Руслан Кодряну покинет примэрию, как тот собирался. Грозаву заявил, что мог бы вернуть на эту должность Сильвию Раду.

- Я надеюсь, что г-н Кодряну останется, - сказал Нистор Грозаву. - Относительно моей кандидатуры есть много вопросов. Думаю, это не лучшее решение, чтобы я обеспечивал временное исполнение обязанностей генпримара. Я обеспечу функциональность примэрии, а время покажет. Мне трудно поверить в то, что я смогу убедить Сильвию Раду, но я попытаюсь убедить Кодряну. Я, если это будет необходимо, смог бы предложить Сильвии Раду. Она сделала несколько очень правильных шагов. Она подала в отставку, когда увидела, что не прошла на выборах. На случай, если все вице-примары откажутся обеспечить временное исполнение обязанностей примара, есть секретарь муниципального совета Кишинева.

Ранее Нистор Грозаву уже отказался выполнять обязанности врио генпримара Кишинева. 11 ноября он заявил, что отказывается от поста и остается заместителем примара Кишинева. Он также назначил на должности вице-примаров Сильвию Раду и Руслана Кодряну.

На прошлой неделе Руслан Кодряну заявил об уходе из администрации города после утверждения в должности Андрея Нэстасе. Врио генпримара Кишинева сообщил, что он не хочет работать заместителем Нэстасе.