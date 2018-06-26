Посольство США: Решение ВСП укрепило восприятие о вмешательстве политики в судебную систему

Посольство Соединенных Штатов Америки в Молдове отмечает, что решение Высшей судебной палаты, принятое в понедельник, 25 июня, укрепило общественное восприятие о вмешательстве политики в судебную систему Республики Молдова. В пресс-релизе, цитируемом IPN, дипмиссия уточняет, что независимость судебной власти является основным демократическим принципом.

„Посольство США в Молдове ознакомилось с решением Высшей судебной палаты о сохранении в силе постановления суда от 3 июня об аннулировании результатов выборов генерального примара Кишинэу. Свободные, честные и прозрачные выборы являются основой любой демократии, и должны соответствовать международным нормам”, говорится в сообщении.

Посольство США отмечает, что все нарушения должны быть рассмотрены с точки зрения верховенства права и демократических принципов, в том числе с учетом воли народа, выраженной на выборах.

Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционного суда Кишинэу и Суда муниципия Кишинэу об аннулировании результатов новых местных выборов примара Кишинэу. Заседание началось в понедельник, 25 июня, после полудня и продолжилось до позднего вечера, во время которого сторонники избранного примара Андрея Нэстасе требовали перед зданием ВСП утверждения выборов от 3 июня и обвинили руководство страны в узурпации власти.