Павел Филип встретился с госсекретарем США Майком Помпео

Главные направления молдо-американского сотрудничества и укрепление стратегического диалога между США и Молдовой. Эти вопросы обсудил накануне премьер Павел Филип с американским госсекретарем Майком Помпео на встрече в Вашингтоне. Глава молдавского правительства находится в США с рабочим визитом.

"Я рассказал ему о ситуации в Молдове, как о политической, так и в сфере безопасности. Госсекретарь в свою очередь заверил нас, что США продолжат поддерживать Молдову на пути евроинтеграции", - сказал премьер Молдовы Павел Филип.

Премьер принял участие и в круглом столе, организованным Американо-европейским деловым советом на тему: "Экономические и инвестиционные возможности в Молдове". Он рассказал о положительной динамике экономического роста в нашей стране, и пригласил американские компании участвовать в приватизации госпредприятий и инвестировать в финансово-банковский сектор.

"Мы являемся правительством, поддерживающим бизнес, поскольку хотим обеспечить благосостояние граждан, и иметь возможность делать больше публичных и социальных инвестиций. После периода экономического, финансового и политического кризисов, нам удалось в очень короткие сроки стабилизировать политическую и, самое главное, экономическую ситуацию", - казал премьер Молдовы Павел Филип.

Американские компании выразили заинтересованность экономическим потенциалом Молдовы и заявили, что рассмотрят возможности инвестировать в нашу страну. Сейчас в Молдове работают более 400 предприятий с американским капиталом.

У Павла Филипа также запланированы встречи с американскими конгрессменами, в том числе с членами Группы политической поддержки Молдовы, Сената и Палаты представителей.

Напомним также, что на прошлой неделе новый посол Молдовы в США Кристина Балан передала Дональду Трампу верительные грамоты. После церемонии стороны обсудили состояние стратегического диалога между двумя странами. Ранее Кристина Балан была вице-председателем Демократической партии. Она отвечала за разработку внешней политики и международные отношения.

В начале текущего месяца с визитом в Соединенных Штатах побывал председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. Он встретился с рядом конгрессменов, в том числе с Тедом По и Питом Олсоном, членом комитета по энергетике и торговле и председателем парламентской группы США-Молдова. Американские чиновники заверили лидера ДПМ, что Молдова остается в центре внимания Соединенных Штатов. Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности и борьбы с российской пропагандой. Также в начале июня посол Соединенных Штатов в Молдове Джеймс Петтит заявил, что после осенних парламентских выборов формирование проевропейской коалиции неизбежно.