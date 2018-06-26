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Экономика
Новые правила обмена валюты в Молдове: что нужно знать
26.06.2018

Меняя валюту в Молдове, придется указать имя и фамилию, место проживания и работы, а также заявить, откуда получены эти деньги.

Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который обязывает предъявлять удостоверение личности в случае обмена наличности на сумму свыше 200 тысяч леев, уже вступил в силу.

В связи с этим Национальный банк Молдовы разработал соответствующий регламент о деятельности обменных касс и гостиниц. Согласно документу, обменники и отели могут осуществлять процедуру идентификации клиента, если есть подозрение в отмывании денег или в финансировании терроризма, а также в том случае, если эта операция превышает сумму в 200 тысяч леев (11,8 тысячи долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы).

Таким образом, валютная касса/отель могут потребовать следующую информацию:

  • Фамилия и имя;
  • Дата и место рождения;
  • Гражданство и данные идентификационного документа (IDNP, серия и номер паспорта, дата выдачи, код выдавшего документ органа (если существует) или другие данные;
  • Место жительства и/или прописки;
  • Род деятельности, занимаемая должность и/или название предприятия/фамилия и имя работодателя;
  • Источник денежного дохода, в случае необходимости;
  • Другая информация, в случае необходимости.

Документы должны предъявляться в оригинале и быть действительными на момент их подачи. Согласно закону, работники "валютки" или отеля обязуются не производить операцию по обмену валюты в случае, если не были выполнены указанные требования. При этом персонал валютной кассы и гостиницы должны оповещать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, в случае возникновения таких обстоятельств, в соответствии с действующими правовыми требованиями.

Информация о клиенте и получателе будет храниться в валютной кассе или гостинице в течение пяти лет после проведения операции по обмену. В случае необходимости эта информация может быть передана властям


 
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