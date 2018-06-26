Где молдаванину в ЕС хорошо: Евростат назвал самую дешевую страну

В прошлом году уровень цен на потребительские услуги и товары массового потребления в Европейском союзе значительно отличался, сообщает Евростат. Читайте в обзоре наших коллег Sputnik Беларусь, где дешевле путешествовать и совершать покупки.

Где жить хорошо

Специалисты зафиксировали самый высокий уровень цен в Дании, там он составил 142% от средних по ЕС. Следом идет Люксембург с 127%. Немного отстали Ирландия и Швеция (125%), чуть поодаль — Финляндия (122%).

В Великобритании, которая инициировала выход из Европейского союза, зафиксированы цены на уровне в 117% к среднеевропейским.

На противоположном конце рейтинга с самыми низкими ценами оказалась Болгария с 48%. Соседняя Румыния занимает второе место с 52%. Ближайшая из стран ЕС к нам Польша замыкает тройку с 56%.

Таким образом, можно подсчитать, что между самой дорогой и самой дешевой страной в Евросоюзе в прошлом году был трехкратный разрыв в ценах.

Где выгоднее делать покупки

Специалисты Евростата отмечают, что наибольшая разница в ценах сложилась в сфере обслуживания, в частности, в отелях и ресторанах, а также на алкогольные и табачные изделия.

При этом самый высокий уровень цен на продовольственные товары сложился в Дании, Швеции и Австрии, а самый низкий — в Польше и Румынии.

Самым дорогим алкоголь оказался в Ирландии и Великобритании, а наиболее доступным — в Болгарии. Рестораны и гостиницы стоят более чем в 3 раза больше в Дании, чем в Болгарии.

Наименьшую разницу в ценах между странами Евростат отмечает в такой товарной линейке, как бытовая электроника, одежда и личный транспорт.