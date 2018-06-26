Из-за протеста движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены местных выборов в столице. Протест начался в 7:30, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии.

Завязалась потасовка с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь, передает newsmaker.md

Избранный мэр Андрей Нэстасе попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от протестующих и не применять насилие в отношении людей. Несколько сотен протестующих скандируют "Долой мафию", крепят плакаты на входные двери в мэрию.

Движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто. Андрей Нэстасе призвал работников мэрии присоединится к протесту. Майя Санду заявила, что со вчерашнего вечера в стране диктатура. "Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры" - заявила Санду. Она объявила, что сегодня протестующие заблокируют вход в мэрию до 9:00.