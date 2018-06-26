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Здоровье
Команда врачей Республиканской клинической больницы спасла тяжелобольную женщину практически от смерти
26.06.2018

Команда врачей из Республиканской клинической больницы (РКБ) сумела добиться реального медицинского успеха. Им удалось спасти от смерти 54-летнюю женщину, у которой практически не было шансов на выживание.

Пациентка страдает от хронического заболевания суставов, давшего несколько осложнений, которые серьезно повлияли на ее кожу, сообщает canal2.md.

Ана Когарча много лет борется с хроническим заболеванием. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Болезнь затронула все органы и жизненно важные системы организма. После 11 дней комы она чудом пришла в себя, а теперь ее ждет длительный период реабилитации. 

"Честно говоря, я не надеялась, что выживу, потому что мне не хватало воздуха и я чувствовала, что не могу дышать", - сказала пациентка Ана Когарча.

Дочь женщины говорит, что уже и не надеялась увидеть мать в живых, настолько плохо она себя чувствовала.

Наиболее затронутыми органами были полость рта, печень, почки и легкие.

"Появилась обширная сыпь в виде пузырьков, некроз. То есть с нее отваливалась живая кожа на обширных участках", - сказал директор клиники анестезии и интенсивной терапии Виктор Кожокару.

Более 50 врачей сделали практически невозможное, чтобы спасти женщину.

Директор клиники анестезии и интенсивной терапии говорит, что за более чем 40 лет работы он не сталкивался с таким случаем.

"Ключом к успеху было хорошо продуманное сотрудничество между несколькими звеньями. Я имею в виду, что это не успех одного врача, это успех команды", - сказал Виктор Кожокару.

Врачи говорят, что удивлены результатом мобилизации коллег, особенно потому, что риск смерти в таких случаях составляет 95%.

"Это особый случай. 90% пациентов, госпитализированных в наше отделение интенсивной терапии септических состояний - это пациенты с инфекциями, у которых уже есть несколько нарушений деятельности органов. Но это особый случай, который имел положительную эволюцию", - сказала Ольга Кушнир, заведующая отделением интенсивной терапии и септической хирургии.

Еженедельно, в клинику анестезии и интенсивной терапии попадают более десяти человек с серьезным диагнозом.


https://point.md/ru/novosti/obschestvo/komanda-vrachei-respublikanskoi-klinicheskoi-bolnitsy-spasla-tiazhelobolnuiu-zhenshchinu-prakticheski-ot-smerti
 
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