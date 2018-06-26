Команда врачей Республиканской клинической больницы спасла тяжелобольную женщину практически от смерти

Команда врачей из Республиканской клинической больницы (РКБ) сумела добиться реального медицинского успеха. Им удалось спасти от смерти 54-летнюю женщину, у которой практически не было шансов на выживание.

Пациентка страдает от хронического заболевания суставов, давшего несколько осложнений, которые серьезно повлияли на ее кожу, сообщает canal2.md.

Ана Когарча много лет борется с хроническим заболеванием. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Болезнь затронула все органы и жизненно важные системы организма. После 11 дней комы она чудом пришла в себя, а теперь ее ждет длительный период реабилитации.

"Честно говоря, я не надеялась, что выживу, потому что мне не хватало воздуха и я чувствовала, что не могу дышать", - сказала пациентка Ана Когарча.

Дочь женщины говорит, что уже и не надеялась увидеть мать в живых, настолько плохо она себя чувствовала.

Наиболее затронутыми органами были полость рта, печень, почки и легкие.

"Появилась обширная сыпь в виде пузырьков, некроз. То есть с нее отваливалась живая кожа на обширных участках", - сказал директор клиники анестезии и интенсивной терапии Виктор Кожокару.

Более 50 врачей сделали практически невозможное, чтобы спасти женщину.

Директор клиники анестезии и интенсивной терапии говорит, что за более чем 40 лет работы он не сталкивался с таким случаем.

"Ключом к успеху было хорошо продуманное сотрудничество между несколькими звеньями. Я имею в виду, что это не успех одного врача, это успех команды", - сказал Виктор Кожокару.

Врачи говорят, что удивлены результатом мобилизации коллег, особенно потому, что риск смерти в таких случаях составляет 95%.

"Это особый случай. 90% пациентов, госпитализированных в наше отделение интенсивной терапии септических состояний - это пациенты с инфекциями, у которых уже есть несколько нарушений деятельности органов. Но это особый случай, который имел положительную эволюцию", - сказала Ольга Кушнир, заведующая отделением интенсивной терапии и септической хирургии.

Еженедельно, в клинику анестезии и интенсивной терапии попадают более десяти человек с серьезным диагнозом.