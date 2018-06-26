У мэрии проходит протест против отмены выборов в Кишиневе. Протестующие заблокировали вход в здание

Перед зданием мэрии Кишинева утром 26 июня начался протест против отмены местных выборов в столице. Протест начался в 7:30, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии. Завязалась потасовка с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь, передает NewsMaker.

ДОБАВЛЕНО 8:04: Избранный мэр Андрей Нэстасе попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от протестующих и не применять насилие в отношении людей. Несколько сотен протестующих скандируют "Долой мафию", крепят плакаты на входные двери в мэрию, сообщает NewsMaker.

ДОБАВЛЕНО 8:12: Движение по проспекту Штефана чел Маре перекрыто. Андрей Нэстасе призвал работников мэрии присоедениться к протесту. Майя Санду заявила, что со вчерашнего вечера в стране диктатура. "Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры" - заявила Санду. Она объявила, что сегодня протестующие заблокируют вход в мэрию до 9:00.

ДОБАВЛЕНО 8:50: Протестующие по призыву Майи Санду сели на тротуар перед мэрией.

ДОБАВЛЕНО 9:15: Майя Санду объявила митингующим, что концу первая акция сопротивления подошла к концу. Организаторы попросили людей стелить за социальными сетями и СМИ, чтобы быть в курсе дальнейших действий оппозиции. Под скандирование лозунга "Мы не сдаемся" митинг оппозиции был завершен. У мэрии остаются несколько сотен человек. Улицы Штефан чел Маре, Влайку Пыркэлаб и Пушкина остаются перекрытыми. На Пушкина дежурят экипированные полицейские с противогазами в руках.

Напомним, 19 июня суд столичного сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Затем 21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе. Он обжаловал это решение в Высшей судебной палате. Оппозиция уже провела несколько протестов у здания кишиневской мэрии. Самая масштабная акция прошла в Кишиневе 24 июня, часть протестующих осталась ночевать у стен парламента, дожидаясь заседания ВСП. Поздним вечером 25 июня ВСП оставила в силе решение нижестоящих инстанций.