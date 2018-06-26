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Экономика
Почему за покупку госпредприятия Vestmoldtransgaz до сих пор не заплатили
26.06.2018

Румынский национальный оператор газотранспортной системы Transgaz, четыре месяца назад купивший молдавское госпредприятие Vestmoldtransgaz (администрирует газопровод Унгены-Яссы), до сих пор не вступил в права владения. Молдавские власти должны выполнить несколько условий, только после этого Transgaz заплатит деньги за приватизацию Vestmoldtransgaz, передает NewsMaker.

Как сообщает NewsMaker, о том, что молдавские власти должны выполнить 13 условий для завершения приватизации Vestmoldtransgaz румынским госпредприятием Transgaz, рассказал глава Агентства публичной собственности Владимир Балдович. «Есть определенные условия, которые относятся к нормативной документации. […] Например, разрешение на строительство газопровода Унгены-Кишинев]. Есть ситуация [с переходом от госпредприятия] к ООО, вопросы, связанные с Кадастром, Агентством публичных услуг», — рассказал Балдович. И уточнил, что из 13 условий осталось выполнить «три-четыре».

После этого Transgaz должен перевести около 180 млн леев за покупку молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz.

Контракт купли-продажи госпредприятия Vestmoldtransgaz Агентство госсобственности подписало  с Transgaz в феврале этого года. По условиям договора румынская компания должна инвестировать €93 млн в строительство газовой ветки Унгены-Кишинев, которая соединит молдавскую столицу с трансграничным газопроводом Яссы-Унгены.

Между тем две недели назад стало известно, что Transgaz не сможет в ближайшее время начать строительство ветки Унгены-Кишинев, так как государство (Румыния) как основной акционер Transgaz забрало 90% прошлогодней прибыли компании в качестве дивидендов и тем самым лишило компанию возможности инвестировать. После этого глава Transgaz Ион Стериан пообещал подключить Молдову к европейской газовой сети не позднее первой половины 2020 года.

Ветка Унгены-Кишинев, как утверждают молдавские власти, позволит запустить газопровод Унгены-Яссы, строительство которого было завершено в 2015 году, но он до сих пор бездействует. По замыслу молдавских и румынский властей, этот газопровод позволит диверсифицировать поставки газа в Молдову, снизить ее зависимость от российского «Газпрома» и повысить энергетическую безопасность РМ.


http://newsmaker.md/rus/novosti/transgaz-i-nyne-tam-pochemu-za-pokupku-gospredpriyatiya-vestmoldtransgaz-do-sih-po-37990
 
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