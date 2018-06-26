Новый кишиневский музей - на что и когда можно будет посмотреть

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Интересное
В музее собраны предметы, найденные поисковиками на местах боев периода Великой Отечественной войны.
Первый в современной Молдове музей, посвященный Великой Отечественной войне, который недавно открыл свои двери для всех желающих в храме св. Владимира, с начала учебного года введет точный график посещения.
Большие планы
"С этой целью будет разработана образовательная программа с одноименным, как и у музея, названием "Ратная слава". Она будет включать в себя посещение не только музея, но и ряда военно-исторических объектов нашей столицы. Также будет создана электронная форма демонстрации музея с рассказом о каждом экспонате в отдельности", отметил Петрович.
Музей "Ратная слава" открыли 22 июня, в День памяти и скорби — в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
Едва ли не конец памяти… к счастью, не конец!
В Кишиневе открылся музей Великой Отечественной войны
"За прошедшие с того памятного дня годы в Молдове сформировалось и окрепло поисковое движение, представленное сегодня общественными организациями "Русский историко-патриотический клуб" и "Август". Сегодня за их плечами сотни поисковых выездов, экспедиций, в том числе международных, десятки восстановленных памятников, но самое главное, — благодаря усилиям поисковиков вечный покой на мемориалах и кладбищах страны обрело более 400 солдат и офицеров Красной армии. Многим погибшим героям удалось вернуть имена и восстановить их судьбы, отыскать родственников. Тысячи имен удалось восстановить в ходе архивных изысканий, и сегодня они начинают появляться на обелисках и мемориальных комплексах", — подчеркнул Петрович.
Кишиневцы не замечают, что ходят по музейным экспонатам
В ходе работы поисковики находят множество предметов военной поры: личные вещи солдат, образцы вооружения и снаряжения и многое другое. Этот сопутствующий поисковой работе "металл войны" также несет в себе историю тех страшных, трагических и героических лет.
Начало музея
Община кишиневского храма Святого равноапостольного князя Владимира, во главе с настоятелем отцом Александром, предложила разместить музей на базе культурного центра при церкви. На протяжении года велась работа по оформлению будущей экспозиции.
"Была разработана концепция размещения предметов, эскизы стендов и технология освещения, тщательно подбирались и подготавливались экспонаты. Поддержали идею создания музея президент Республики Молдова Игорь Додон, представительство Россотрудничества в РМ, люди доброй воли, которые внесли свою лепту в обустройство выставки", — сказал Петрович.
https://ru.sputnik.md/society/20180626/20095603/muzej-vojna-chisinau-pobeda.html
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