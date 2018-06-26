Нэстасе обратился к русскоязычным: Без разницы на каком языке мы разговариваем

В конце митинга, после того, как стало известно решение Высшей Судебной Палаты о непризнании выборов, Андрей Нэстасе обратился к русскоязычному населению, прося поддержки.

"В конце обращаюсь к русскоязычному населению. К людям которые может не голосовали за меня, или голосовали. Вы должны понять, дорогие мои сограждане, нас всех обманывают и обворовывают. Считают рабами, а мы - свободные люди. Я вас призываю к единству, я вас призываю быть рядом с нами. Аннулировали и ваш голос, неважно за кого вы голосовали...Нам плюнули в душу! Без разницы на каком языке мы разговариваем, какой мы национальности и религии.

"Если мы едины, мы непобедимы", - скандировал он по-русски вместе с толпой.