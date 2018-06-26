Православный крест-памятник Святой Троице будет установлен в «Воротах города»

Православный крест-памятник Святой Троице, который будет установлен в «Воротах города», получил благословение митрополита Владимира.

Новую «Троицу» решено установить в «Воротах города», на въезде в Кишинев со стороны международного аэропорта. Металлическая конструкция в виде православного креста будет возведена по инициативе и при поддержке Общественной ассоциации «Orthodox-Art».

Проект памятника представил настоятель кишиневской деревянной церкви «Успение Святой Богородицы» протоиерей Сергей Курник. Он отметил, что новый христианский памятник «будет охранять наш город, призывая всех прохожих поклоняться Святой Троице».

Митрополит Владимир благословил начало строительства, которое «изменит лик» одного из главных въездов в город. Он выразил надежду, что этот памятник станет символом духовности для верующих горожан.