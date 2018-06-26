Докладчик Европарламента по Молдове: Непризнание выборов в Кишиневе может заблокировать макрофинансовую помощь ЕС

Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по РМ, утверждает, что события в Молдове, а именно непризнание выборов примара Кишинева, может привести к блокировке предоставления макрофинансовой помощи стране.

Докладчик Европарламента по Молдове заявил во время встречи с группой молдавских журналистов, что условия предоставления помощи включают в себя те, которые связаны с демократией, верховенством закона, правовым государством и т. д., сообщает mold-street.com со ссылкой на radioorhei.info.

Пятрас Ауштрявичюс также напомнил о заявлениях, сделанных Комитетом по иностранным делам Европейского парламента, который выразил тревогу в связи с аннулированием голосования граждан.

По его мнению, последние события, а именно аннулирование выборов, поднимают вопрос о том, "как осуществляются реформы в Молдове и как соблюдаются основные принципы, без которых кредиты не предоставляются".

В то же время он уточнил, что местные выборы в Кишиневе были экзаменом, и то, как оно прошли, и особенно то, что за ними последовало, ставит вопросы о том, как может произойти передача власти после парламентских выборов.

"Это нормально, когда людей в день выборов призывают идти голосовать без какой-либо предвыборной агитации ... Это происходит во всех европейских государствах", - уточнил депутат Европарламента.

Пятрас Ауштрявичюс надеется, что ошибка непризнания действительными выборов не будет повторена и во время парламентских выборов.

Ранее европейский чиновник допустил во время интервью, предоставленного Europa Liberă, что Молдова может лишиться макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро.

"Мы считаем Соглашение об ассоциации комплексным документом с комплексными результатами. Поэтому, если Молдова реализует раздел по сельскому хозяйству из этого документа, но ничего не делает в сфере прав человека, то помощь не будет предоставлена", - заявил он в ходе интервью для Europa Liberă.

Власти Молдовы неоднократно заявляли, что они находятся на пути к получению первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, одобренного ЕС для Молдовы еще в 2017 году.

13 сентября 2017 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли решение предоставить РМ макрофинансовую помощь в размере до 100 млн евро, включая кредит в размере до 60 млн евро и грант до €40 млн.

23 ноября 2017 года в Брюсселе был подписан пакет документов по предоставлению этой макрофинансовой помощи, которая обсуждается на протяжении двух лет.

Выплаты будут производиться тремя равными частями в зависимости от прогресса, достигнутого в осуществлении 28 условий, согласованных с Европейским союзом.