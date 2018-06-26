Марк Ткачук: "Демократия в Молдове была убита не сегодня, а 16 марта 2012 года"

По мнению профессора, "осиновый кол в гроб молдавской демократии был вколочен 4 марта 2016 года"

Профессор Марк Ткачук на своей странице в фэйсбуке прокомментировал заявление лидера Платформы DA. По словам Ткачука, «демократия в Молдове была убита 16 марта 2012 года», а «осиновый кол в гроб молдавской демократии был вколочен 4 марта 2016 года», но никак не сегодня.

— Полагаю, что сегодня, если и было нечто убито, то это было что-то совсем иное, скорее — последние иллюзии, наивные надежды, неоправданные мечты.

А демократия в Молдове была убита 16 марта 2012 года, когда поперек Конституции силами действующего режима, некоторых ныне отважно протестующих и редких додонков был избран Тимофти. А осиновый кол в гроб молдавской демократии был вколочен 4 марта 2016 года, когда все — все без исключения нынешние герои и антигерои! — поучаствовали в антиконституционном перевороте, а потом на перегонки побежали участвовать в подлых и предательских президентских выборах.

Поэтому сегодня ничего особенного не случилось! Никто не убит. Потому как ничто не забыто! — написал Марк Ткачук.

Напомним, во втором туре местных выборов в Кишинёве Андрей Нэстасе набрал на 12 644 голоса больше, чем Иван Чебан. Лидер оппозиционной Платформы DA выиграл выборы, получив 52,57%. Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата Кишинёва не признали результаты выборов мэра столицы. Сегодня Высшая судебная палата также отклонила жалобу оппозиции.

Источник: dialectica.xyz