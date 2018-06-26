Кишинев втянул регион в глобальный конфликт?

Последний раз, когда берега Днестра привлекали внимание международного сообщества, был в 1992 году. Тогда причиной внимания стал неслыханный по своей жестокости военный конфликт, который удалось «заморозить» лишь с помощью ООН. Однако сегодня, спустя 26 лет, страны-участницы, судя по всему, не прочь «разморозить» его обратно во имя собственных политических целей.

В начале 2018 года Молдова и ПМР были как никогда близки к примирению. По крайней мере, так заявляли оптимистично настроенные европейские политики. Однако 22 июня они показали свое истинное отношение к Приднестровью.

То, что Кишинев подаст резолюцию о выводе ОГРВ - наследнице 14-й армии, которая 26 лет назад помогла остановить кровопролитие, ни для кого сюрпризом не было. Тут как раз все логично – убрать тех, кто не дал совершить военную авантюру. А вот то, что те же страны ОБСЕ, которые недавно столь красиво говорили о «примирении», поддержали резолюцию Молдавии – либо вопиющее лицемерие, либо вопиющая глупость.

И причина тут не в поддержке требования вывода российских войск, а в согласии с формулировкой «вывод иностранных сил и вооружений с территории Республики Молдова». То есть, никакой ПМР – одного из участников переговорного процесса, с которым европейские дипломаты якобы примиряют Молдавию, для этих самых дипломатов на самом деле не существует! К чему тогда вообще весь этот спектакль под названием «урегулирование конфликта», если «гаранты» уже и так решили, кто «не прав»?

Глупость это или лицемерие – уже не важно. Суть в том, что после поддержки столь антиприднестровской резолюции теми, кто должен был примирять стороны, ни о каком «мирном урегулировании» речи быть не может – власти ПМР уже выразили свое несогласие с принятой резолюцией. Более того, если посмотреть на состав проголосовавших «за» и «против», сразу становится видно: это даже не реваншизм Кишинева, но все та же «великая шахматная игра» между Россией и коллективным Западом. Похоже, недалекие молдавские политиканы втянули оба берега Днестра в глобальный конфликт…

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Екатерина Бородина