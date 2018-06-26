26 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Кишинев втянул регион в глобальный конфликт?
26.06.2018

Последний раз, когда берега Днестра привлекали внимание международного сообщества, был в 1992 году. Тогда причиной внимания стал неслыханный по своей жестокости военный конфликт, который удалось «заморозить» лишь с помощью ООН. Однако сегодня, спустя 26 лет, страны-участницы, судя по всему, не прочь «разморозить» его обратно во имя собственных политических целей.

  В начале 2018 года Молдова и ПМР были как никогда близки к примирению. По крайней мере, так заявляли оптимистично настроенные европейские политики. Однако 22 июня они показали свое истинное отношение к Приднестровью. 

  То, что Кишинев подаст резолюцию о выводе ОГРВ - наследнице 14-й армии, которая 26 лет назад помогла остановить кровопролитие, ни для кого сюрпризом не было. Тут как раз все логично – убрать тех, кто не дал совершить военную авантюру. А вот то, что те же страны ОБСЕ, которые недавно столь красиво говорили о «примирении», поддержали резолюцию Молдавии – либо вопиющее лицемерие, либо вопиющая глупость.

  И причина тут не в поддержке требования вывода российских войск, а в согласии с формулировкой «вывод иностранных сил и вооружений с территории Республики Молдова». То есть, никакой ПМР – одного из участников переговорного процесса, с которым европейские дипломаты якобы примиряют Молдавию, для этих самых дипломатов на самом деле не существует! К чему тогда вообще весь этот спектакль под названием «урегулирование конфликта», если «гаранты» уже и так решили, кто «не прав»?

  Глупость это или лицемерие – уже не важно. Суть в том, что после поддержки столь антиприднестровской резолюции теми, кто должен был примирять стороны, ни о каком «мирном урегулировании» речи быть не может – власти ПМР уже выразили свое несогласие с принятой резолюцией. Более того, если посмотреть на состав проголосовавших «за» и «против», сразу становится видно:  это даже не реваншизм Кишинева, но все та же «великая шахматная игра» между Россией и коллективным Западом. Похоже, недалекие молдавские политиканы втянули оба берега Днестра в глобальный конфликт…

Мнение автора не обязательно совпадает с мнением редакции*

Екатерина Бородина


 
Количество просмотров:
178
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.