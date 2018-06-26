Андрей Нэстасе выиграл. И какие могут быть проблемы от этой победы?

Давайте признаем один факт: маховик непризнания итогов выборов запустил сам Андрей Нэстасе. Он нарушил закон. Можно спорить, соответствует ли наказание тяжести нарушения, но практически все согласны, что нарушение было.

Не будь этого поступка со стороны Нэстасе, не было бы жалобы от Партии социалистов, не было бы решений молдавских судов, не было бы сегодняшних обвинений в адрес Влада Плахотнюка и власти.

Сделал он это специально или случайно?

У меня есть догадки на эту тему, некоторые из них я уже высказывал. Одно для меня ясно – при любом исходе событий он оставался в выигрыше. А непризнание выборов принесло лично ему громадный выигрыш.

В чем выигрыш для Андрея Нэстасе.

Имя Андрея Нэстасе сейчас у всех на слуху. Он стал неформальным лидером всей правой оппозиции. Майя Санду отодвинута на второй план. Нэстасе отыграл свой проигрыш, когда уступил Санду право быть кандидатом в президенты от правой оппозиции. После этого рейтинг Санду начал расти, а Нэстасе падать. Теперь все будет по- другому.

Он создал для себя комфортную среду – пикеты, митинги, демонстрации. Это его. Для Майи Санду лучше другая среда – дискуссии на ТВ, выступления в социальных сетях. Но когда говорят пушки, музы молчат.

Найдена новая политическая тема. Кража миллиарда была супер темой. Но она истрепалась. К тому же привязка Влада Плахотнюка к ней была во многом искусственной. Посыл – он воровал, потому что все, что делается в Молдове, не делается без него, в этом случае не подтверждался фактами.

Новая тема – «украденная победа».

О важности темы «украденная победа» говорят события 6-7 апреля 2009 года. Все помнят, как оппозиция по призыву одной молодой, красивой и малоизвестной журналистки (теперь она молодая, красивая и известная) на главную площадь столицы вышли десятки тысяч людей. Они вышли, чтобы не дать украсть победу, так как были уверены, что Партия коммунистов сфальсифицировала выборы.

Признаюсь, что я, не смотря на то, что на площадь не выходил (не люблю подобного рода массовые мероприятия), был на их стороне. Я голосовал против коммунистов, все мои знакомые голосовали против ПКРМ. И это почему-то давало мне уверенность, что ни при каких условиях коммунисты не могли набрать подавляющее большинство в парламенте. Потом было 7 апреля. Сожжённые и разграбленные здания парламента и президентуры в центре столицы.

Прошло несколько месяцев. Власть поменялась. Я начал ждать разоблачительных материалов, доказывающих фальсификацию выборов. Ждать судебных процессов по делу коммунистов-фальсификаторов. Продолжаю ждать по сегодняшний день.…

Но тема «украденная победа» в той ситуации помогла оппозиции взять власть.

Что в сухом остатке.

Новый лидер-трибун у оппозиции. Новая тема предвыборной кампании.

Это хорошие возможности для раскрутки правой оппозиции перед выборами в парламент.

И что, все так беспроблемно у правой оппозиции? Нет.

Во-первых, для правой оппозиции в смене лидера больше проигрыша, чем выигрыша. Для значительной части интеллигенции Андрей Нэстасе в силу разных причин так и не станет настоящим лидером.

Во-вторых, многие проевропейцы понимают, что скелеты в шкафу Андрея Нэстасе делают его уязвимым, а вместе с ним и тех, кто будет баллотироваться от правых партий на выборах. Не известно, какие факты его сотрудничества с бизнесменами Цопа могут еще всплыть. Не известно, какие следы остались от его поездок в Москву. И не появится ли у Кремля желание нанести удар по правой оппозиции и «потерять» два-три фото, на которых запечатлены встречи Нэстасе в Москве.

И самая главная проблема.

А какая коалиция будет править в Молдове после выборов в парламент в конце 2018 года?

Всем понятно, что коалиция между Плахотнюком и Нэстасе невозможна ни при каких условиях. Человека, связанного с бизнесменами Цопами, контактирующего с Усатым, и еще непонятно с кем, Плахотнюк ни при каких условиях не пропустит к власти. Коалиция с Майей Санду при общем давлении, как на одного, так и на другого со стороны Вашингтонского обкома, теоретически была еще возможна. Но ее Нэстасе не допустит ни при каких условиях.

И что будет?

Первый вариант.

Будет коалиция Плахотнюка и Додона? К этому подталкивают сегодняшние события. Но это не нужно ни Плахотнюку, ни Додону. В стране может быть только один лидер. И каждый из них видит себя в этой роли. Плюс кардинальные разногласия по геополитики.

Второй вариант

Выборы не определяют победителя. Новые выборы. Снова нет победителя. Новые выборы. Короче, вечные выборы и вечная власть Плахотнюка.

И только после всего этого граждане Молдовы начнут задавать себе вопрос. Зачем Нэстасе нужно было нарушать закон? Что это дало Молдове?

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