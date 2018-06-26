Андрей Негуцэ вызван в МИД РФ после призыва Генассамблеи ООН вывести российские войска из Молдовы

Посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца вызван в МИД РФ. Там он встретился с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, который сделал ряд предупреждений молдавскому послу в связи с резолюцией Генассамблеи ООН о выводе российских оккупационных войск с территории РМ.

«С российской стороны был вновь подчеркнут деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции "Полный и безоговорочный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова", ее неизбежное осложняющее влияние на процесс приднестровского урегулирования», — говорится в пресс-релизе МИД РФ после встречи Негуцы и Карасина, передает deschide.md.

«Внимание Посла было обращено и на то, что предпринятый вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе по этому вопросу недружественный шаг Правительства Молдавии омрачит атмосферу российско-молдавских отношений. Он явно контрастирует с заявлениями о желании развивать их», говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию, в которой содержится призыв к РФ «в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил» с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.