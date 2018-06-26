На Молдову надвигается буря: сколько будет бушевать стихия

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Общество
Метеорологи предупредили о надвигающейся на Молдову буре – осадки будут сильнее, чем в прошлый раз.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с ливнями, градом и шквалистым ветром, передает Sputnik.
"Днем 27 июня (с сохранением 28-30 июня) ожидаются грозовые дожди. Вечером в среду временами сильные (15-25 л/м2 за 12 часов и менее), местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 часов и менее) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Предупреждение будет действовать с 27 июня (15.00) до 30 июня (12.00).
В конце прошлой недели из-за ливня и сильного ветра оказались подтоплены частные хозяйства в различных районах страны, а сотни гектаров различных видов сельхозкультур уничтожены.
https://ru.sputnik.md/society/20180626/20115926/moldova-pogoda-prognoz-burya-liveni-grad.html
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