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Общество
На Молдову надвигается буря: сколько будет бушевать стихия
26.06.2018

Метеорологи предупредили о надвигающейся на Молдову буре – осадки будут сильнее, чем в прошлый раз.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с ливнями, градом и шквалистым ветром, передает Sputnik. 

"Днем 27 июня (с сохранением 28-30 июня) ожидаются грозовые дожди. Вечером в среду временами сильные (15-25 л/м2 за 12 часов и менее), местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 часов и менее) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Предупреждение будет действовать с 27 июня (15.00) до 30 июня (12.00).

В конце прошлой недели из-за ливня и сильного ветра оказались подтоплены частные хозяйства в различных районах страны, а сотни гектаров различных видов сельхозкультур уничтожены.


https://ru.sputnik.md/society/20180626/20115926/moldova-pogoda-prognoz-burya-liveni-grad.html
 
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