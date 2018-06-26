НАРЭ решило “понизить” цены на горючее: водители почти не почувствуют разницу

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Экономика
Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо. Они вступают в силу с завтрашнего дня, 27 июня.
Так, за литр бензина водителям придётся заплатить 19 леев 10 банов или на 5 банов меньше, чем ранее. Литр дизельного топлива обойдётся в 17 леев, что на 10 банов дешевле.
Новые цены будут действовать до 10 июля включительно.
http://www.allmoldova.com/ru/news/nare-rieshilo-ponizit-tsieny-na-ghoriuchieie-voditieli-pochti-nie-pochuvstvuiut-raznitsu
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