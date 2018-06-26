Пожар в квартире на Буюканах тушили два спецавтомобиля

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Происшествия
В квартире на улице Е.Коки в секторе Буюканы столицы сегодня, 26 июня, вспыхнул пожар. Для тушения огня на место происшествия были отправлены две пожарные машины.
Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу заявила, что пожар уже локализован и погашен, сообщает unimedia.info.
До настоящего момента жертвы не были зарегистрированы.
Причину пожара предстоит выяснить.
https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/pozhar-v-kvartire-na-buiukanakh-tushili-dva-spetsavtomobilia
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