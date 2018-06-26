26 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
Пожар в квартире на Буюканах тушили два спецавтомобиля
26.06.2018

В квартире на улице Е.Коки в секторе Буюканы столицы сегодня, 26 июня, вспыхнул пожар. Для тушения огня на место происшествия были отправлены две пожарные машины.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу заявила, что пожар уже локализован и погашен, сообщает unimedia.info.

До настоящего момента жертвы не были зарегистрированы.

Причину пожара предстоит выяснить.


https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/pozhar-v-kvartire-na-buiukanakh-tushili-dva-spetsavtomobilia
 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.