Пожар в квартире на Буюканах тушили два спецавтомобиля

В квартире на улице Е.Коки в секторе Буюканы столицы сегодня, 26 июня, вспыхнул пожар. Для тушения огня на место происшествия были отправлены две пожарные машины.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу заявила, что пожар уже локализован и погашен, сообщает unimedia.info.

До настоящего момента жертвы не были зарегистрированы.

Причину пожара предстоит выяснить.