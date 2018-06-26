Государственный секретарь протестующим: Мы уведомим Судебную инспекцию

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Политика
Государственный секретарь Министерства юстиции Николае Ешану отправился на переговоры с группой протестующих Платформы «Достоинство и правда».
Ешану пообещал им, что напишет запрос в Судебную инспекцию для проверки, является ли судебное решение о признании недействительными выборов законным и имеются ли основания для привлечения к ответственности судей, пишет agora.md.
"Мы передадим Судебной инспекции запрос на проверку, в какой степени судьи несут ответственность за решение и должны ли они быть привлечены к ответственности", - сказал госсекретарь, пояснив, что министерство юстиции не может открывать уголовные дела.
Судебная инспекция является органом, учрежденным Высшим советом магистратуры. В ее полномочия входит проверка жалоб и ходатайств в адрес Высшего совета магистратуры в отношении деятельности или поведения (этики) судей (нарушения положений Кодекса этики судей) и нарушения профессиональных обязанностей в отношении судебной власти.
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/gosudarstvennyi-sekretar-protestuiushchim-my-uvedomim-sudebnuiu-inspektsiiu
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