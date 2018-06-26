Государственный секретарь протестующим: Мы уведомим Судебную инспекцию

Государственный секретарь Министерства юстиции Николае Ешану отправился на переговоры с группой протестующих Платформы «Достоинство и правда».

Ешану пообещал им, что напишет запрос в Судебную инспекцию для проверки, является ли судебное решение о признании недействительными выборов законным и имеются ли основания для привлечения к ответственности судей, пишет agora.md.

"Мы передадим Судебной инспекции запрос на проверку, в какой степени судьи несут ответственность за решение и должны ли они быть привлечены к ответственности", - сказал госсекретарь, пояснив, что министерство юстиции не может открывать уголовные дела.

Судебная инспекция является органом, учрежденным Высшим советом магистратуры. В ее полномочия входит проверка жалоб и ходатайств в адрес Высшего совета магистратуры в отношении деятельности или поведения (этики) судей (нарушения положений Кодекса этики судей) и нарушения профессиональных обязанностей в отношении судебной власти.