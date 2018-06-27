В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание

Проект системы талонов на питание, которую внедряет правительство Молдовы, предполагает штраф от двух с полвиной до пяти тысяч леев за передачу этих талонов другому лицу.

По данным пресс-службы кабинета министров республики, если из-за талонов на питание работодатель снизит зарплату своим работникам, он рискует заплатить более 10 тысяч леев штрафа, сообщает Sputnik.

Те же, кто будут продавать сигареты и алкоголь за эти талоны, могут поплатиться 15 тысячами леев в качестве штрафа. А уж если пункты общепита решат менять талоны на деньги, тут могут оштрафовать и на 20 тысяч леев.