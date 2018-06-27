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Экономика
В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание
27.06.2018

Проект системы талонов на питание, которую внедряет правительство Молдовы, предполагает штраф от двух с полвиной до пяти тысяч леев за передачу этих талонов другому лицу.

По данным пресс-службы кабинета министров республики, если из-за талонов на питание работодатель снизит зарплату своим работникам, он рискует заплатить более 10 тысяч леев штрафа, сообщает Sputnik.

Те же, кто будут продавать сигареты и алкоголь за эти талоны, могут поплатиться 15 тысячами леев в качестве штрафа. А уж если пункты общепита решат менять талоны на деньги, тут могут оштрафовать и на 20 тысяч леев.


https://ru.sputnik.md/society/20180626/20108987/moldova-talony-na-pitanije.html
 
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