27 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Генинспекторат по ЧС выступил с рекомендациями в связи с надвигающейся бурей
27.06.2018

Метеорологи прогнозируют, что ливневые дожди будут в разы сильнее, чем в прошлый раз.

Синоптики предупредили, что днем 27 июня ожидаются грозовые дожди, вечером 27 июня временами сильные (15-25 л/м2 за 12 ч и менее), а местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 ч и менее), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

Кроме этого, гидрологи прогнозируют, что есть риски повышения уровня воды на 0,5-1,0 м, что в свою очередь может спровоцировать наводнения.

В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает экономических агентов, ответственных за бассейны, контролировать состояние плотин и дамб во избежание наводнений.

В экстренных ситуациях людей призывают звонить в Единую службу 112.


http://www.allmoldova.com/ru/news/gieninspiektorat-po-chs-vystupil-s-riekomiendatsiiami-v-sviazi-s-nadvighaiushchieisia-buriei
 
Количество просмотров:
211
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.