Генинспекторат по ЧС выступил с рекомендациями в связи с надвигающейся бурей

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Общество
Метеорологи прогнозируют, что ливневые дожди будут в разы сильнее, чем в прошлый раз.
Синоптики предупредили, что днем 27 июня ожидаются грозовые дожди, вечером 27 июня временами сильные (15-25 л/м2 за 12 ч и менее), а местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 ч и менее), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.
Кроме этого, гидрологи прогнозируют, что есть риски повышения уровня воды на 0,5-1,0 м, что в свою очередь может спровоцировать наводнения.
В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает экономических агентов, ответственных за бассейны, контролировать состояние плотин и дамб во избежание наводнений.
В экстренных ситуациях людей призывают звонить в Единую службу 112.
http://www.allmoldova.com/ru/news/gieninspiektorat-po-chs-vystupil-s-riekomiendatsiiami-v-sviazi-s-nadvighaiushchieisia-buriei
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