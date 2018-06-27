Генинспекторат по ЧС выступил с рекомендациями в связи с надвигающейся бурей

Метеорологи прогнозируют, что ливневые дожди будут в разы сильнее, чем в прошлый раз.

Синоптики предупредили, что днем 27 июня ожидаются грозовые дожди, вечером 27 июня временами сильные (15-25 л/м2 за 12 ч и менее), а местами очень сильные (50-60 л/м2 за 12 ч и менее), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

Кроме этого, гидрологи прогнозируют, что есть риски повышения уровня воды на 0,5-1,0 м, что в свою очередь может спровоцировать наводнения.

В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает экономических агентов, ответственных за бассейны, контролировать состояние плотин и дамб во избежание наводнений.

В экстренных ситуациях людей призывают звонить в Единую службу 112.