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ЛДПМ требует отставку правительства, парламента и руководства ЦИК
27.06.2018

ЛДПМ требует отмены закона о смешанной избирательной системе, роспуска парламента и объявление досрочных парламентских выборов.

Как пишет deschide.md, в своем публичном заявлении политическое формирование утверждает, что эффект узурпации власти очевиден. «Мы возмущены тем фактом, что парламент, который является выражением суверенитета народа, пренебрег нарушением его права голоса.

В то же время мы требуем проведение пленарного заседания, посвященного теме непризнания местных выборов в муниципии Кишинэу. Мы также находим рациональным участие президента страны в качестве гаранта суверенитета на этом заседании парламента».

Наряду с данными требованиями, ЛДПМ требует также отставки правительства, парламента, руководства ЦИК и генерального прокурора.


http://www.allmoldova.com/ru/news/ldpm-triebuiet-otstavku-pravitiel-stva-parlamienta-i-rukovodstva-tsik
 
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