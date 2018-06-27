ЛДПМ требует отставку правительства, парламента и руководства ЦИК

ЛДПМ требует отмены закона о смешанной избирательной системе, роспуска парламента и объявление досрочных парламентских выборов.

Как пишет deschide.md, в своем публичном заявлении политическое формирование утверждает, что эффект узурпации власти очевиден. «Мы возмущены тем фактом, что парламент, который является выражением суверенитета народа, пренебрег нарушением его права голоса.

В то же время мы требуем проведение пленарного заседания, посвященного теме непризнания местных выборов в муниципии Кишинэу. Мы также находим рациональным участие президента страны в качестве гаранта суверенитета на этом заседании парламента».

Наряду с данными требованиями, ЛДПМ требует также отставки правительства, парламента, руководства ЦИК и генерального прокурора.