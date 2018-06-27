Филип призвал компании США к участию в приватизации Air Moldova и Moldtelecom

Инвестиционные возможности в Республике Молдова обсуждались вчера в Вашингтоне. Круглый стол «Экономические и инвестиционные возможности в Молдове» объединил представителей федеральных и государственных американских агентств США в области торговли.

В приветственном выступлении, адресованном участникам мероприятия, премьер Павел Филип заявил, что участие правительства в сложном процессе реализации реформ, направленно на обеспечение стабильного и привлекательного инвестиционного климата для иностранных инвесторов. «Мы являемся пробизнес-правительством, и хотим иметь как можно больше иностранных инвестиций, для осуществления социальных инвестиций. Первые реформы правительства были направлены именно на улучшение бизнес-среды», - отметил Павел Филип, сообщает пресс-служба правительства РМ.

Премьер отметил в частности такие реформы, как: сокращение числа учреждений с контрольными функциями, в результате чего контроль став предсказуемым и прозрачным, сокращение числа разрешительных документов и их предоставление посредством единого окна, сокращение числа отчетов, предоставляемых государственным структурам, и поправка к Трудовому кодексу.

Премьер-министр призвал американские компании участвовать в приватизации государственных компаний, в том числе АО «Moldtelecom», АО «Air Moldova», 2-х распределительных электросетей, а также инвестировать в финансовый и банковский сектор.

В то же время американские компании могут запустить свой бизнес в 7 свободных экономических зонах, и в первый ИТ-парк в Молдове, где единый налог - 7% для резидентов парка является чрезвычайно привлекательным, а ИТ-промышленность развивается быстрыми темпами и создает высокую добавочную стоимость.

«Создание первого ИТ-парка является для меня проектом для души, который я продвигал в качестве министра информационных и коммуникационных технологий. В настоящее время в данном парке уже развивают свою деятельность 206 ИТ-компаний», - подчеркнул премьер-министр.

Реформы, продвигаемые правительством, дали результаты, обеспечив экономический рост на 4% в 2016 г., и 4,5% - в 2017 г. Только в прошлом году было создано около 60 тыс. рабочих мест, а в нынешнем году доходы в госбюджет увеличились на 30%.

Павел Филип подчеркнул, что в основе программы правления лежат Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о свободной торговле. В то же время наша страна заключила Соглашение о свободной торговле и с СНГ. Продукцию из нашей страны можно экспортировать без пошлин, как на Восток, так и на Запад.

Представители американских компаний проявили интерес к экономическому потенциалу Республики Молдова и заявили, что будут изучать возможности инвестирования в нашу страну.

В настоящее время в Республике Молдова работают более 400 компаний с американским капиталом. Согласно инвестированному капиталу, США занимает 6-е место среди стран-партнеров Республики Молдова.

Американская Центрально-европейская бизнес ассоциация (ACEBA) является платформой для обсуждений под эгидой Американской торговой палаты, которая предоставляет дополнительные возможности для развития взаимной торговли и запуска инвестиционных проектов между США и странами Центральной Европы. Она объединяет 14 стран: Молдова, Румыния, Австрия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Словакия, Словения и Венгрия.