Житель Кишинева Теодор Букатари обвинил телеведущую и продюсера Нату Албот в фальшивости и лицемерии.

Теодор Букатари раскритиковал Нату Албот за ее стремление вывести молодых людей в поддержку Андрея Нэстасе. Он напомнил телеведущей о печальном прошлом экс-градоначальника Дорина Киртоакэ.

- Ната Албот призывала нас голосовать за Киртоакэ, дабы не допустить социалистов и коммунистов в мэрию Кишинева. Через десять лет город превратился в гетто с разбитыми дорогами. Парадокс глупцов, рост психоза и управляемая радость протестующих… Всё ради того, чтобы услышать, как Настасе кричит, что городом управляет местная мафия. А Дорин Киртоакэ следует за ним и аплодирует ему, - возмутился молодой человек.

Еще одним прецедентом Теодор назвал бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, он не может забыть многочисленные призывы Албот голосовать за Филата. В итоге премьер осквернил вектор европейской интеграции и уничтожил банковскую систему.

- В Кишиневе состоялся народный праздник Festivalul Sînzîenilor şi a Portului Popular, которому покровительствует Ната Албот. Но такая щедрость диаспоры неспроста. Те, кто работают за границей, не могут позволить себе около десяти раз в год приехать в страну, чтобы поддержать манипулятивную повестку дня оппозиции для преследования и захвата политической власти. Они могут приехать один раз в год на месяц, чтобы побыть с семьей, - говорит Теодор Букатари.

Блогер заявил, что Альбот, которая долгое время была во власти оппозиции, провозгласила себя диаспорой. Его возмутило то, что эти роскошные сливки гражданского общества рассказывают нам о Молдове как о потерянном, неудавшемся и бедном государстве. В то же время активистка ежегодно организует народные фестивали с гламурным блеском для кишиневского бомонда.

- При этом выдающаяся леди карманного гражданского общества рассказывает нам о социальных сетях, что невозможно развивать бизнес в стране. Существует только один вопрос, который должен быть адресован Нате Албот: сколько стоит ее искренность? – подытожил Букатари.