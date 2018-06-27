Глупый шантаж Молдовы устроил представитель ЕС из-за отмены результатов выборов генпримара Кишинева

Докладчик Европарламента по Молдове Пятрас Ауштрявичюс заявил, что из-за сорванных выборов генпримара столицы наша страна останется без макрофинансовой помощи.

100 миллионов евро, которые Молдове посулили в качестве макрофинансовой помощи, остаются рычагом давления для представителей Евросоюза. Докладчик Европарламента по Молдове пустился в политический шантаж. Пятрас Ауштрявичюс пригрозил, что правительство не получит этих денег из-за решения суда, который отменил результаты выборов генпримара Кишинева.

По словам литовского политика, условием предоставления помощи является соблюдение демократических принципов, верховенство закона, правовое государство. Ауштрявичюс подчеркнул, что комитет по иностранным делам Европейского парламента расстроен из-за аннулирования результатов голосования.

- В связи этим возникают вопросы, как осуществляются реформы в Молдове и как соблюдаются основные принципы, без которых кредиты не предоставляются, - заявил еврочиновник.

Выборы в Кишиневе, по его словам, были своеобразным экзаменом. И то, как они прошли, вызывает сомнения в том, как произойдет передача власти после парламентских выборов. Ауштрявичюс выразил надежду, что эта ошибка не будет повторена на осенних выборах.

- Мы считаем Соглашение об ассоциации комплексным документом с комплексными результатами. Поэтому, если Молдова реализует раздел по сельскому хозяйству из этого документа, но ничего не делает в сфере прав человека, то помощь не будет предоставлена, - высказался политик.

13 сентября 2017 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли решение предоставить Молдове макрофинансовую помощь в размере до 100 миллионов евро. 60 миллионов – в кредит, 40 – в качестве гранта. Выплаты должны были производиться тремя равными частями в зависимости от прогресса, достигнутого в осуществлении 28 условий, согласованных с Европейским союзом.

Павел Филипа несколько раз заявил, что его правительство обязательно получит этот транш. Однако в мае, опираясь на оценку «Transparency International», чиновники из Брюсселя отказали в выделении обещанных денег. Причиной этого стала коррупция. Ее уровень за последние шесть лет значительно вырос: в международном рейтинге наша страна скатилась с 94-го на 122 место.

Депутаты молдавского парламента в надежде на получение транша от ЕС экстренно пересмотрели бюджет 2018 года, значительно увеличив расходы на борьбу с коррупцией. Однако было уже поздно. Евросоюз настаивает на выполнении Молдовой всех выдвинутых 28 условий. Еще одним невыполненным условием стало соблюдение республикой рекомендаций Венецианской комиссии о нежелательности перехода к смешанной избирательной системе.