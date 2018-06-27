Ожидаются ливни и град

Синоптики прогнозируют во второй половине дня в среду, 27 июня, ливни, грозы и град. Объявлен желтый код метеоопасности, который сохранится до субботы, 30 июня, передает IPN.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в среду, начиная с 15.00, и в ближайшие дни прогнозируются дожди с грозами, в вечернее время временами сильные (15-25 л/м2 в течение 12 часов и менее), местами очень сильные (50-60 л/м2 в течение 12 часов и менее). Кроме того, ожидается град, а шквалистый ветер будет дуть со скоростью до 15-20 м/сек.

В ближайшие дни температура воздуха будет +23 +27 градусов Цельсия, а в ночное время +14 +19 градусов. В воскресенье и в начале следующей недели будет солнечно.