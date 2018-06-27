Аналитик: Это решение повлечет за собой ухудшение политической ситуации

«Ситуация, сложившаяся с непризнанием результатов выборов, осложняется и тем, что это решение, как и все остальные – преувеличено». Такого мнения придерживается политический аналитик Петру Богату.

Корреспонденту портала ТРИБУНА в связи с нынешней политической ситуацией он заявил: «Даже если и были нарушения во время выборов, они не были столь серьезными, чтобы повлиять на результаты. Это решение преувеличено, и может очень плохо сказаться на политической ситуации, и повлечет за собой ее ухудшение», – заявил он.

В то же время, Богату высказался в связи с дальнейшими действиями оппозиции. «Скорее всего, оппозиция будет протестовать и ситуация усугубится. В год выборов этим могут воспользоваться враждебные внешние силы, потому что молдавское общество и так неустойчиво и у него очень много проблем», – отметил он.

Михаела Коноваль