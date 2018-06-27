Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что сложившаяся в Республике Молдова ситуация является сложной. Корреспонденту портала ТРИБУНА аналитик заявил, что «такого до сих пор в Молдове не было».

«Это беспрецедентная ситуация. Такого в нашей молдавской демократии еще не было. Неокрепшая молдавская демократия проходила через сложные времена, но до сих пор не было такой ситуации, чтобы результаты выборов отменяли решением судебной инстанции. Подозреваю, что это было политическое вмешательство», – уточнил аналитик.

По его словам, пока не ясно, что последует далее. «Одно очевидно, с юридической точки зрения, нынешний мандат примара Нэстасе был просто объявлен недействительным, а выборы признаны недействительными. Далее ЦИК должен объявить, состоятся ли повторные выборы. В соответствии с законодательством, за год до проведения местных выборов не могут быть организованы досрочные выборы. Но в то же время, у нас есть и определенные прецеденты.

Если вспомнить 2011 год, то в течение года должен был быть избран президент, но он не был избран, и состоялись выборы, но в итоге эти выборы были признаны недействительными. Если вспомнить, все голосовали открыто, но депутат Михай Годя подал запрос о неконституционности открытого голосования. Процедура была объявлена недействительной, и все началось заново. Таким образом, президент Тимофти был избран только в марте 2012 года, что означает, что был превышен годичный срок. Так что посмотрим, что произойдет далее», – отметил Тэбырцэ.

Аналитик добавил, что, посмотрим, какие будут политические последствия. «У нас есть эти протесты. Посмотрим, сумеет ли оппозиция собрать достаточно людей и сохранить их активность. Мы видим жесткую реакцию партнеров по развитию. Нас ждут довольно бурные события, а учитывая предстоящие парламентские выборы, не думаю, что волнения утихнут, напротив, не исключено их усиление», – отметил в заключение аналитик.

Андриана Кептине