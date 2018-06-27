Клеопатра Стратан выросла: как она выглядит сейчас, а поет...

16-летняя певица Клеопатра Стратан, известная ранним началом своей карьеры, сняла новый видеоклип.Видеоклип Клеопатры Стратан на песню Te las cu inima сумел собрать около 7 миллионов просмотров.

Съемки клипа проходили на железнодорожном вокзале Кишинева.

Юная певица вновь на вершине славы, ее приглашают на различные передачи как в нашей стране, так и в Румынии.

Из архива:

Клеопа́тра Страта́н (рум. Cleopatra Stratan, род. 6 октября 2002 г. в Кишинёве, Молдавия) — дочь молдавского певца Павла Стратана, самая молодая исполнительница песен, добившаяся коммерческого успеха со своим альбомом 2006 года La vârsta de trei ani («At the age of 3»).

Альбом вышел двойным платиновым диском в 2006 году тиражом 150000 копий в Румынии. Были сняты два клипа на песни «Ghiţă» и «Număr pân' la unu».

10 мая 2007 года Клеопатра Стратан и Павел Стратан получили премию от MTV — «Premiile MTV Sibiu 2007».

Однажды, когда Павел Стратан, отец Клеопатры, находясь в студии звукозаписи вместе с трехлетней Клеопатрой, записывал песню «Mama», девочка неожиданно сказала «Я знаю эту песню! Можно мне её спеть?», девочке дали микрофон, и она начала подпевать отцу. В итоге была записана песня, в которой Клеопатра исполнила ведущую партию. Кроме того, было предложено, чтобы Клеопатра, которая была моложе даже Ширли Темпл (дебютировавшей в кино в возрасте 6 лет), попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная исполнительница, выступившая на сцене и записавшая собственный альбом в возрасте трех лет.