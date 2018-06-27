Нантой: Сегодня бесполезно говорить о демократии

Сегодня бесполезно говорить о демократии. Об этом заявил Директор программ Института публичных политик Оазу Нантой в рамках телепередачи „Ora expertizei” на канале Jurnal TV. По его мнению, изменение избирательной системы направлено на сохранение правящих политических сил у власти, независимо от голосования граждан, передает IPN.

Директор программ Института публичных политик Оазу Нантой считает, что произошло что-то очень серьезное, когда была изменена избирательная система, которая, по его словам, имеет целью обеспечить сохранение у власти одних и тех же политических актеров, независимо от голоса граждан. „Другое дело, что голосование в Кишиневе нарушило те механизмы, которые должны были быть применены без большого шума в 45 округах Молдовы”, - сказал Оазу Нантой, ссылаясь на новые выборы в муниципии Кишинев, результаты которых были аннулированы судебными инстанциями. По его словам, сегодня бесполезно говорить о демократии.

Пресс-секретарь Либерально-демократической партии Ион Тергуцэ говорит, что в Республике Молдова завершился политический цикл. Страна начала в 1990 году с завоевания суверенитета и дошла до 2018 года, чтобы требовать то же самое – суверенитет. „Мы превратились в страну, в которой демократия не имеет никакой ценности. Голос граждан был брошен в урну, все государственные учреждения находятся под 100% контролем этой власти, все избирательные структуры государства были распылены”, - отметил Ион Тергуцэ.

Политический аналитик Корнелиу Чуря сказал, что ДПМ должна объяснить, как обстоят дела, потому что находится у власти. По его мнению, ситуация в настоящее время является неординарной, критической с нескольких точек зрения. По его словам, на предстоящих парламентских выборах качество кандидатов будет иметь большее значение по одномандатным округам, чем идеология партий, в этом и есть суть выборов по округам.