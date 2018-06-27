Ориентация Республики Молдова на Запад привлечет иностранных инвесторов, особенно американских. Такое мнение высказал журналист Петру Богату в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika, передает IPN.

Петру Богату считает, что Республика Молдова находится в зоне огромных рисков, а политика Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации во многом помогает и странам, которые не входят в НАТО. По его словам, очень важно для западных инвесторов, чтобы Республика Молдова была стабильным государством, с ясными законами, с независимым правосудием. В то же время, по его мнению, ориентация Молдовы на Запад привлечет иностранных инвесторов, особенно американских. „Там, где есть американское присутствие, там обеспечивается политическая, экономическая и военная стабильность”, - отметил Петру Богату.

Журналист Влад Дарие считает, что США могут оказать поддержку Республике Молдова в политическом плане, что будет означать очень многое. „Это самый сильный голос в мире. Это означает гарантию того, что США не оставят Республику Молдова в трудные времена”, - отметил Влад Дарие. По его словам, в экономическом плане американские инвестиции являются сигналом для других инвесторов, для благоприятной экономической среды.

Делегация Республики Молдова во главе с премьер-министром Павлом Филипом находится в США.