27 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Ориентация Молдовы на Запад привлечет иностранных инвесторов
27.06.2018

Ориентация Республики Молдова на Запад привлечет иностранных инвесторов, особенно американских. Такое мнение высказал журналист Петру Богату в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika, передает IPN.

Петру Богату считает, что Республика Молдова находится в зоне огромных рисков, а политика Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации во многом помогает и странам, которые не входят в НАТО. По его словам, очень важно для западных инвесторов, чтобы Республика Молдова была стабильным государством, с ясными законами, с независимым правосудием. В то же время, по его мнению, ориентация Молдовы на Запад привлечет иностранных инвесторов, особенно американских. „Там, где есть американское присутствие, там обеспечивается политическая, экономическая и военная стабильность”, - отметил Петру Богату.

Журналист Влад Дарие считает, что США могут оказать поддержку Республике Молдова в политическом плане, что будет означать очень многое. „Это самый сильный голос в мире. Это означает гарантию того, что США не оставят Республику Молдова в трудные времена”, - отметил Влад Дарие. По его словам, в экономическом плане американские инвестиции являются сигналом для других инвесторов, для благоприятной экономической среды.

Делегация Республики Молдова во главе с премьер-министром Павлом Филипом находится в США.


 
Количество просмотров:
44
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.