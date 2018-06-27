Три объяснения ситуации, в которой мы оказались

«В Республике Молдова дестабилизируется политическая ситуация, что крайне опасно в преддверии парламентских выборов», – считает политический аналитик Игорь Боцан.

«Люди перестают доверять не только власти, но и теряют веру в демократические будущее Молдовы. Партнеры по развитию выражают недоумение и непонимание, а это означает, что имидж нашей страны страдает. Я думаю, что это следствие того, как осуществлялась реформа правосудия в нашей стране», – уточнил он.

В то же время, Боцан назвал три возможные причины происходящего. «У нас есть три варианта: первый – правосудие захватила рука Москвы и теперь она дестабилизирует ситуацию; второй – правосудие настолько независимо, что требования и Додона, и Филипа ей безразличны; третий, с которым согласны граждане Республики Молдова – произошедшее это политический заказ», – отметил он.

Аналитик отметил и некоторые аспекты, касающиеся Центральной избирательной комиссии. «ЦИК следовало бы, как минимум, внести ясность. Если выборы объявлены недействительными, то должны быть проведены повторные выборы. Судебные инстанции должны были выявить виновных и отстранить их, чтобы оставшиеся кандидаты смогли побороться. От членов ЦИК я понял, что они не совсем понимают, кто виноват. В решении суда очень нечеткие формулировки, и это, скорее всего, сделано намеренно, снова, с какой-то целью», – заключил Боцан.

Михаела Коноваль