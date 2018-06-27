27 июля жителей Земли ожидает самое длительное в 21 веке затмение Луны

Жителей Земли ожидает самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и противостояние Марса. Эти явления можно будет наблюдать в июле — они совпадут по времени впервые за 188 лет, пишет журнал «Нож».

27 июля красная планета приблизится к Земле настолько, что в телескоп можно будет разглядеть детали ее ландшафта. С 22:00 начнется лунное затмение. Оно продлится около четырех часов. Входя в тень Земли, Луна станет красной — «кровавой».

Это не все астрономические события месяца: 6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а 13 июля произойдет частичное затмение Солнца. Его будет видно в южных полярных широтах.

29–30 июля пройдет летний звездопад. В эти дни метеорный поток из созвездия Водолея достигнет максимума — ожидается до 16 метеоров в час. Наблюдать за падающими звездами помешает Луна — она будет иметь фазу, близкую к полнолунию, и подойдет близко к точке вылета метеоров.