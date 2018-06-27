Молдова входит в топ-20 стран с наименьшим госдолгом в мире: каждый гражданин должен 16 713 леев

Объем текущей задолженности в государственном секторе Республики Молдова не создает проблем. К сожалению, банковское мошенничество и неэффективное расходование госсредств превратили относительно небольшой долг в необоснованное бремя для налогоплательщиков страны.

Согласно информации, представленной budgetstories.md, объем государственного долга составляет 59,5 млрд леев.

В период 2014-2016 годов государственный долг значительно увеличился. В 2014 году его сумма составляла 36,4 млрд леев, а в 2016 году он достиг 59,3 млрд леев.

Если в 2007 году каждый гражданин "был должен" государству 4 209 леев, то в 2016 году эта сумма увеличилась в четыре раза. В настоящее время долг составляет 16 713 леев.