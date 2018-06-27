Молдова входит в топ-20 стран с наименьшим госдолгом в мире: каждый гражданин должен 16 713 леев

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Объем текущей задолженности в государственном секторе Республики Молдова не создает проблем. К сожалению, банковское мошенничество и неэффективное расходование госсредств превратили относительно небольшой долг в необоснованное бремя для налогоплательщиков страны.
Согласно информации, представленной budgetstories.md, объем государственного долга составляет 59,5 млрд леев.
В период 2014-2016 годов государственный долг значительно увеличился. В 2014 году его сумма составляла 36,4 млрд леев, а в 2016 году он достиг 59,3 млрд леев.
Если в 2007 году каждый гражданин "был должен" государству 4 209 леев, то в 2016 году эта сумма увеличилась в четыре раза. В настоящее время долг составляет 16 713 леев.
http://www.allmoldova.com/ru/news/moldova-vkhodit-v-top-20-stran-s-naimien-shim-ghosdolghom-v-mirie-kazhdyi-ghrazhdanin-dolzhien-16-713-lieiev
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