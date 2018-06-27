«Комитет национального сопротивления» выдвинул три требования и объявил о новой акции протеста

«Комитет национального сопротивления» требует утвердить результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование в отношении судей, которые признали голосование в столице недействительным. Об этом заявила председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду сегодня на пресс-конференции.

Избранный мэр Андрей Нэстасе, присутствующий на пресс-конференции, призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания в воскресенье в 14.00, передает deschide.md.

«Все зависит от нашего присутствия на ПВНС. <...> Мы готовы идти до конца и бороться с режимом Плахотнюка, который способен на все. Но нам необходимо массовое присутствие на ПВНС», — заявил Нэстасе. Он также призвал национальное телевидение освещать воскресный протест.

По словам Нэстасе, международные партнеры якобы обсуждают выделение финансирования Молдове и ставят под вопрос Соглашение об Ассоциации ЕС-РМ.

Председатель ЛДПМ Виорел Чиботару также призвал поддержать требования, заявленные Майей Санду.

В конце пресс-конференции Майя Санду призвала сторонников прийти в пятницу к зданию Центральной избирательной комиссии, когда ЦИК будет решать судьбу выборов в столице, учитывая решение судебных инстанций.