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«Комитет национального сопротивления» выдвинул три требования и объявил о новой акции протеста
27.06.2018

«Комитет национального сопротивления» требует утвердить результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование в отношении судей, которые признали голосование в столице недействительным. Об этом заявила председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду сегодня на пресс-конференции.

Избранный мэр Андрей Нэстасе, присутствующий на пресс-конференции, призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания в воскресенье в 14.00, передает deschide.md.

«Все зависит от нашего присутствия на ПВНС. <...> Мы готовы идти до конца и бороться с режимом Плахотнюка, который способен на все. Но нам необходимо массовое присутствие на ПВНС», — заявил Нэстасе. Он также призвал национальное телевидение освещать воскресный протест.

По словам Нэстасе, международные партнеры якобы обсуждают выделение финансирования Молдове и ставят под вопрос Соглашение об Ассоциации ЕС-РМ.

Председатель ЛДПМ Виорел Чиботару также призвал поддержать требования, заявленные Майей Санду.

В конце пресс-конференции Майя Санду призвала сторонников прийти в пятницу к зданию Центральной избирательной комиссии, когда ЦИК будет решать судьбу выборов в столице, учитывая решение судебных инстанций.


http://www.allmoldova.com/ru/news/komitiet-natsional-nogho-soprotivlieniia-vydvinul-tri-triebovaniia-i-obiavil-o-novoi-aktsii-protiesta
 
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