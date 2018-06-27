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Общество
Цифра дня: 37% выпускников не сдали БАК
27.06.2018

Министерство образования, культуры и исследований опубликовало первые статистические данные тестирования на степень бакалавра-2018. Согласно им — 62,64% учеников справились с заданиями, остальные 37,36% будут пересдавать БАК уже в следующем году.

Недовольные оценками, могут подать апелляцию в течение 48 часов, после оглашения результатов тестирования. Апелляционная комиссия не будет рассматривать понижение оценок.

Если даже после жалобы, результат останется прежним, пересдать экзамены можно  с 3 по 6 июля в специальных центрах, во всех районах Молдовы.

Напомним, в 2017, с заданиями БАКа успешно справились 58,73% выпускников,это почти на 4 процента меньше, чем в этом году.


http://actualitati.md/
 
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