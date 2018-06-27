Счетная палата: Деньги из Национального экологического фонда распределялись с нарушениями

Финансовые средства из Национального экологического фонда (НЭФ) за последний год распределялись с грубыми нарушениями. Данные были представлены в отчете, заслушанном сегодня на заседании Счетной палаты, передает Молдпрес.

Согласно отчету, инвестиционные проекты, финансируемые из НЭФ, были отобраны в отсутствии конкурентоспособности и приоритетных критериев, а часть из них не соответствуют критериям приемлемости. Вместе с тем, некоторые проекты были одобрены с опозданием, в то время, как другие –рассмотрены в срочном порядке.

Счетная палата установила, что порядок распределения средств НЭФ путем одобрения поэтапного финансирования проектов задерживает их реализацию, а также вызывает риск их невыполнения, что может привести к неэффективному использованию государственных средств. В некоторых случаях НЭФ переводил деньги, несмотря на существование многочисленных недостатков и несоответствий таких, как отсутствие необходимых документов. Вместе с тем, несмотря на то, что процесс реализации работ контролируется несколькими участниками, это не обеспечивает их качественное выполнение.

Аудиторская проверка также установила, что в тендерах принимали участие одни и те же экономические операторы. Таким образом, из 31 аудит проекта, на общую сумму в размере 534,1 млн. леев, 84,8% или 453 млн. леев составляют контракты, заключенные с пятью экономическими операторами. В то же время, неоплата предпринимателями выполненных работ привело к непоступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость в размере 1,4 млн. леев.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Национальный экологический фонд управлял 345 инвестиционными проектами, общая сумма договоров подряда составила 3,29 млрд. леев, в том числе вклад Фонда - около 2,8 млрд. леев. В то же время Административный совет НЭФ одобрил финансирование на 1,32 млрд. леев. Расходы НЭФ в 2017 году, сократились на 50% по сравнению с 2014 годом. Уровень использования средств НЭФ в 2017 г. составил 79,5%, что является самым низким уровнем за последние четыре года.